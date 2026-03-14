Un uomo è stato ucciso questa mattina a Montegranaro durante una battura di caccia alla volpe. L’incidente è avvenuto quando un colpo di fucile, partito accidentalmente dalla sua stessa arma, ha causato il decesso. La scena si è svolta nel contesto di un’attività di caccia con più persone presenti. Indagini sono in corso per chiarire le modalità dell’accaduto.

MONTEGRANARO – Un uomo è morto questa mattina, sabato 14 marzo, a seguito di un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un cacciatore impegnato in una battura di caccia alla volpe. Il tragico episodio si è consumato a Montegranaro attorno alle 8. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata per Grigorev Vladislav Sergevich, 43 anni, nato in Russia, ma ai medici del 118 corsi sul posto non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. Le indagini sono in corso e, stando alle prime notizie trapelate, il colpo sarebbe partito accidentalmente dal fucile di un cacciatore di 82 anni. Sempre secondo le prime... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Uomo ucciso da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe x.com

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