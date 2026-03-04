Mbappé anche a Madrid c’è confusione sulle diagnosi | il suo ginocchio sta peggio il crociato è al limite

A Madrid si continua a discutere sulle condizioni di Mbappé, con diagnosi contrastanti riguardo al suo ginocchio. Le valutazioni indicano che il ginocchio sta peggiorando e il legamento crociato potrebbe essere compromesso. La situazione ha generato incertezza tra i medici coinvolti, mentre l’attaccante francese si trova in una fase di valutazione continua. La confusione sulle diagnosi ha portato a un clima di attesa.

La trasmissione El Larguero, di Caden Ser, smentisce quanto emerso fino a oggi. E tra cento giorni c'è il Mondiale. Tornare a giocare subito sarebbe un rischio enorme per Mbappé Db New Jersey (Stati Uniti) 09072025 - FIFA Club World Cup 2025 Paris Saint Germain-Real Madrid foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Kylian Mbappe' Allerta rossa per Kylian Mbappé. Il ginocchio del fuoriclasse francese del Real Madrid starebbe messo peggio di quanto è emerso. Il legamento crociato posteriore sarebbe al limite, dice la trasmissione El Larguero. L’infortunio subito da Kylian Mbappé al GINOCCHIO è PIÙ GRAVE di quanto sembri e preoccupa il Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchioAs: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo.

Leggi anche: LaLiga, Real Madrid in pensiero: si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro: i tempi di recupero

Il comunicato del Real MadridIl comunicato: A seguito degli esami effettuati sul nostro giocatore Kylian Mbappé dai medici specialisti francesi, sotto la supervisione dei servizi medici del Real Madrid, è stata confermata la ... sport.sky.it

Aria tesa in casa Real Madrid: scontro con Mbappé. Colpa di un infortunio e dei MondialiAria tesa in casa Real Madrid. A far discutere sono le condizioni di Kylian Mbappé: ufficialmente il francese è vittima di una distorsione al ginocchio sinistro, ma la versione dell'entourage dell'ex ... msn.com

E' scontro tra l'entourage di Mbappé e il #RealMadrid per l'infortunio: "crociato posteriore al limite", si teme possa compromettere i Mondiali x.com

Il Real Madrid conferma la terapia conservativa per il ginocchio sinistro di Mbappé facebook