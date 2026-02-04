La nuova normativa europea punta a rendere trasparenti gli stipendi e ad accelerare la lotta alle differenze retributive tra uomini e donne Per questo sarà possibile se il divario c' è e non viene modificato rivolgersi al giudice per avere quello che spetta

La nuova normativa europea cambia le regole del gioco. Ora, le aziende saranno obbligate a rendere pubblici gli stipendi e a eliminare le differenze tra uomini e donne. Se un’azienda paga meno le donne e non corregge il problema, le lavoratrici potranno chiedere aiuto in tribunale. Potranno ottenere il pagamento delle differenze arretrate e anche un risarcimento. La legge entra in vigore per spingere le imprese a fare di più e a rispettare le pari opportunità.

