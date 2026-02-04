La nuova normativa europea punta a rendere trasparenti gli stipendi e ad accelerare la lotta alle differenze retributive tra uomini e donne Per questo sarà possibile se il divario c' è e non viene modificato rivolgersi al giudice per avere quello che spetta
La nuova normativa europea cambia le regole del gioco. Ora, le aziende saranno obbligate a rendere pubblici gli stipendi e a eliminare le differenze tra uomini e donne. Se un’azienda paga meno le donne e non corregge il problema, le lavoratrici potranno chiedere aiuto in tribunale. Potranno ottenere il pagamento delle differenze arretrate e anche un risarcimento. La legge entra in vigore per spingere le imprese a fare di più e a rispettare le pari opportunità.
N on solo più trasparenza. Non solo numeri da pubblicare. La vera novità del nuovo decreto sulla parità salariale è un’altra: se un’azienda paga meno le donne e non corregge il divario, le lavoratrici potranno rivolgersi al giudice e ottenere il riallineamento dello stipendio, gli arretrati e un risarcimento. La trasparenza diventa quindi uno strumento, non il traguardo, per far emergere le differenze. E quando emergono, il datore di lavoro è obbligato a intervenire. Se non lo fa, scatta la causa. Disparità di salario tra maschi e femmine: l’esperimento con i bambini X Parità salariale, più trasparenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
