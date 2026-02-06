Cuffing season e relazioni | vero amore o semplice bisogno di compagnia?

Con l’arrivo dei mesi più freddi, torna anche la cuffing season, il fenomeno che spinge molte persone a cercare una relazione di convenienza per non sentirsi sole durante l’inverno. Ogni anno, come un rito, si ripresenta questa voglia di compagnia, spesso senza grandi emozioni dietro. La domanda resta: si tratta davvero di trovare l’amore o solo di riempire un vuoto temporaneo?

Life&People.it Ogni anno, puntuale come il primo cappotto tirato fuori dall’armadio, arriva anche lei: la cuffing season, riconoscibile quanto l’aria fredda che punge il viso al mattino. Si tratta di quel periodo dall’autunno inoltrato fino ai primi segnali di primavera in cui molti single iniziano a desiderare una relazione stabile e “calda”. Un legame che sappia di coperte condivise, serie tv da vedere insieme e dolci messaggi della buonanotte. Ma perché succede proprio d’inverno? Perché quando le giornate si accorciano e il mondo fuori sembra rallentare, il bisogno d’ amore sembra improvvisamente più urgente? Quando il freddo entra nella vita emotiva.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

L'articolo esplora come l'amore cambia con l'età, evidenziando che dopo i 30 anni le relazioni tendono a essere più sincere e meno idealizzate.

