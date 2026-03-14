ultima puntata per il programma di carlo conti con i big di sanremo 2026

Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Sanremo Top, il programma condotto da Carlo Conti che presenta i Big dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Questa sera, i protagonisti sono i cantanti già annunciati come principali partecipanti alla prossima edizione del festival. L’evento conclude la stagione del programma dedicato ai grandi nomi della musica italiana.

U ltimo appuntamento stasera – alle 21.30 su Rai 1 – con Sanremo Top, programma condotto da Carlo Conti con i Big dell’edizione 2026. A fianco dell’ormai ex direttore artistico, oltre ai cantanti, ancora una volta anche i compagni di viaggio che lo hanno affiancato nel corso della kermesse. Da Nicola Savino a Ema Stokholma. Sal Da Vinci e il significato di “Per sempre sì”, che ha trionfato a Sanremo 2026 X Leggi anche › Al via stasera “Sanremo Top”: prima puntata speciale con i 30 Big del Festival Sanremo Top: stasera 14 marzo su Rai 1 e RaiPlay l’ultima puntata con i cantanti di Sanremo 2026. Programma creato da Pippo Baudo – andato in onda dal 1994 al 1998 e poi nel 2002 –, Sanremo Top è una sorta di spin-off della kermesse musicale dove tutti i Big ripresentano il brano che hanno portato in gara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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