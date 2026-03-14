Udinese-Juventus in streaming gratis? Dove vedere la sfida di Udine stasera

Da sololaroma.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a Udine si gioca la partita tra Udinese e Juventus, un match importante per la classifica di Serie A. La sfida si svolge nel capoluogo friulano e coinvolge due squadre che cercano punti fondamentali per raggiungere i loro obiettivi stagionali. La partita viene trasmessa in diretta streaming, offrendo la possibilità di seguirla senza costi aggiuntivi.

Il sabato sera di Serie A si chiude in Friuli con un incrocio che mette in palio punti pesanti per l’Europa e la tranquillità. Oggi, sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:45, l’ Udinese ospita la Juventus al Bluenergy Stadium. I bianconeri di Torino arrivano dal successo contro il Pisa e cercano continuità per blindare la zona Champions, mentre i friulani, reduci dal buon pari contro l’Atalanta, vogliono regalare una gioia ai propri tifosi. Da appassionati di calcio, questa sfida è il classico appuntamento tattico che può riservare sorprese, specialmente con il ritorno tra i convocati di Milik dopo un’assenza lunghissima. Udinese-Juventus: si può vedere in streaming gratis?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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