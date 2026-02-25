Juventus-Galatasaray in streaming gratis? Dove vedere la Champions stasera
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo La Juventus di Luciano Spalletti cerca l'impresa impossibile all'Allianz Stadium contro il Galatasaray: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming legale. La notte più lunga della stagione bianconera è arrivata. Oggi, mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00, la Juventus ospita il Galatasaray per il ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il pesantissimo 5-2 subìto all’andata a Istanbul, i bianconeri sono chiamati a una rimonta che avrebbe del leggendario: serve vincere con almeno tre gol di scarto per sperare nei supplementari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
