Parma Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO
Dopo la partita tra Parma e Juventus, i tifosi si sono scatenati sui social e nei bar. La partita non ha deluso le aspettative, con momenti intensi e tante emozioni. Su Juventusnews24, Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon commentano in diretta, cercando di capire cosa sia davvero successo in campo. I commenti sono divisi e la discussione acceso, tra chi difende la Juve e chi critica le scelte dei giocatori. La gara si è conclusa con un risultato che lascia aperti molti dubbi e spunti di discussione.
Parma Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO. La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo allo Stadio Tardini di Parma contro il Parma quest’oggi, nella 23ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI PARMA JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
