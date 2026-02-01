Parma Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEO

Dopo la partita tra Parma e Juventus, i tifosi si sono scatenati sui social e nei bar. La partita non ha deluso le aspettative, con momenti intensi e tante emozioni. Su Juventusnews24, Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon commentano in diretta, cercando di capire cosa sia davvero successo in campo. I commenti sono divisi e la discussione acceso, tra chi difende la Juve e chi critica le scelte dei giocatori. La gara si è conclusa con un risultato che lascia aperti molti dubbi e spunti di discussione.

