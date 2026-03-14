Udinese Juve LIVE | l’avvicinamento al match del Bluenergy Stadium le possibili scelte di formazione

L'incontro tra Udinese e Juventus si avvicina al Bluenergy Stadium, con le squadre pronte a scendere in campo per la 29ª giornata di Serie A 202526. Marco Baridon fornisce aggiornamenti sulla formazione prevista, mentre si aspettano dettagli sulla sintesi, la moviola, il tabellino e il risultato finale della partita. La cronaca in tempo reale sarà seguita dagli appassionati di calcio.

di Marco Baridon Udinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Udine va in scena la sfida tra Udinese e Juventus. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà affrontarsi direttamente Como e Roma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Udinese Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo. Udinese Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Udinese Juve: il pre-partita. Ore 12. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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