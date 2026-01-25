La sfida tra Juventus e Napoli, in programma all’Allianz Stadium, rappresenta un momento importante della 22ª giornata di Serie A 202526. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le principali azioni e i risultati del match, offrendo un aggiornamento completo e dettagliato. Di seguito, trovate una panoramica degli aspetti più rilevanti di questa partita, dal pre-partita alla cronaca finale.

di Marco Baridon Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno. All’Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Napoli 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le scelte di formazione

Juve Napoli LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime di formazioneSegui in tempo reale l’andamento di Juve-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526.

Juve Cremonese LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime di formazioneSegui con attenzione l’aggiornamento in tempo reale su Juve Cremonese, match valido per la 20ª giornata di Serie A 202526, dall'Allianz Stadium.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Diretta Juventus-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Juventus-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Serie A, Juventus-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Juventus-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e SpallettiIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVELa Juventus ospita il Napoli allo Stadium nella ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info per seguire la partita in tv. Tutto pronto allo Stadium per la partita tra Juventus e Napoli, valida per ... corrieredellosport.it

Dove vedere #Juve- #Napoli in tv Dazn o Sky, orario x.com

Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook