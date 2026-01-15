La squadra Calapai non ce la fa torna Angella Ballottaggi a centrocampo

La squadra si prepara in vista della sfida di domenica contro il Gubbio, con allenamenti intensivi a Pian di Massiano. A causa di un problema fisico, Calapai non è disponibile e torna Angella in difesa. In mediana, si svolgono ballottaggi tra i giocatori, mentre il gruppo lavora con attenzione per affinare schemi e condizione. La continuità sarà fondamentale per affrontare al meglio la gara.

Doppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi in vista della partita di domenica con il Gubbio. Conferme su Calapai: il terzino destro biancorosso, rimasto ai box alla ripresa, non ha partecipato alla doppia seduta di ieri e salta la prossima partita di campionato. Tozzuolo, invece, continua a lavorare a parte ma non desta preoccupazione per la partita contro il Gubbio. Per il centrale si tratta di un affaticamento ma già oggi dovrebbe tornare a disposizione per preparare la terza gara del girone di ritorno. Buone notizie anche da Daniele Montevago: l'attaccante, uscito alla fine del primo tempo contro il Bra per un fastidio al ginocchio, anche ieri ha scelto di non forzare ma manda segnali positivi in vista del confronto con la sua ex squadra.

