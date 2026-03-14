Sabato 14 marzo 2026 alle 09:49, sul calendario dei giardini si segna l’arrivo delle prime varietà di tulipani, annunciando un’anticipazione di fioriture che raggiungono il triplo del diametro rispetto alle stagioni passate. Le piante stanno crescendo e si preparano a mostrare fiori di grandi dimensioni, mentre gli appassionati osservano con attenzione questa fase di sviluppo. La stagione si apre con un segnale di fioriture più imponenti.

Sabato 14 marzo 2026, alle 09:49, il calendario dei giardini si sta già scrivendo con l’arrivo delle prime varietà di tulipani. La stagione della fioritura, che si estende da marzo a maggio, richiede una pianificazione attenta per garantire aiuole colorate fino all’estate. La profondità di piantumazione e le condizioni climatiche determinano la velocità con cui questi fiori emergono dal suolo. Non si tratta solo di scegliere i colori giusti, ma di capire come proteggere i bulbi dal gelo e gestire l’inerzia termica del terreno. Varietà come i Darwin o i Pappagallo offrono altezze diverse, dai 15 agli 80 centimetri, permettendo di creare composizioni stratificate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tulipani 2026: 3 volte il diametro per fioriture perfette

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