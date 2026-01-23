L’Urban center che non c’e? | Comitato Diametro riapre il confronto

Il Comitato Diametro riapre il dialogo sull’urbanistica a Catania, chiedendo di ripensare il ruolo della partecipazione pubblica nei processi di trasformazione urbana. L’obiettivo è stimolare una riflessione sulle condizioni e le modalità per creare un vero Urban Center in città, promuovendo un confronto aperto e costruttivo tra cittadini, amministratori e professionisti del settore.

Riportare al centro del dibattito pubblico il tema della partecipazione nei processi di trasformazione urbana e riflettere sulle condizioni necessarie per la nascita di un Urban Center a Catania. E? questo l'obiettivo del ciclo di incontri "L'Urban Center che non c'e? - Esperienze di.

