trump deve correre contro il tempo per non giocarsi la sua base maga

Donald Trump si trova a dover agire rapidamente per consolidare il suo supporto prima delle elezioni di novembre. Secondo quanto dichiarato, il tycoon afferma che il conflitto si sta avvicinando alla fine. La sua strategia sembra orientata a chiudere presto la partita, al fine di evitare ripercussioni sul risultato elettorale. La situazione rimane in evoluzione e la posta in gioco è alta.

Per Donald Trump «il conflitto è quasi terminato». Per Netanyahu no, «Non abbiamo ancora finito». E nemmeno i pasdaran la pensano come il presidente americano: «Decideremo noi quando cesserà il conflitto». Insomma, come volevasi dimostrare l’attacco disposto da Israele e Usa ha aperto nuovamente il vaso di Pandora mediorientale e ora si tratta di capire come uscirne. «Il nuovo leader dell’Iran lo devo decidere io», aveva sentenziato Trump commentando l’indicazione di Mojtaba Khamenei come successore del padre (su costui già si inseguono voci sulle condizioni di salute). «Non voglio tornare qui tra cinque anni a dover rifare quel che stiamo facendo ora», aveva aggiunto qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Laverita.info

