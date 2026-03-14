Alle 7:30 del 14 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti sulla Salaria, precisamente all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. La trasmissione di Luceverde Roma segnala che sono in corso lavori in quella zona, causando congestione e rallentamenti sulla carreggiata. La situazione si concentra principalmente in questa area, mentre le altre vie della città non mostrano particolari criticità al momento.

Luceverde Roma trovati all'ascolto prosegui lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile quindi le dico de ricordiamo invece che via di Fioranello è interdetta al transito per caduta Massi possono accedervi soltanto i residenti al quartiere Trieste in via Arno per lavori di potatura divieto di transito tra via Ombrone e via Arno dalle 8:30 fino alle ore 17 e dalle ore 10 alle 14 manifestazione a Piazza Santi Apostoli con possibili disagi alla circolazione tra via Cesare Battisti e Piazza Venezia e prima di concludere una notizia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-03-2026 ore 07:30

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