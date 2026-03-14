La trilogia originale di Tomb Raider arriva oggi su dispositivi iOS e Android, oltre che sulla console Switch 2. Dopo essere stata già disponibile su altre piattaforme, i giocatori possono ora accedere ai tre titoli su questi nuovi dispositivi. L’annuncio riguarda l’uscita ufficiale, senza ulteriori dettagli sul lancio o su eventuali modifiche ai giochi.

La trilogia originale di Tomb Raider, già disponibile su altre piattaforme, approda oggi ufficialmente su dispositivi mobili iOS e Android nonché sulla console Switch 2. Questo lancio coincide con l’uscita di un aggiornamento che introduce la nuova Challenge Mode per tutte le versioni del titolo. L’operazione di porting è stata realizzata da Aspyr Media, permettendo ai giocatori di rivivere le avventure che hanno reso Lara Croft un’icona globale. Il pacchetto include i tre capitoli originali arricchiti dai loro espansioni: Unfinished Business, Golden Mask e The Lost Artifact. Un ritorno alle origini con nuove sfide. Mentre il mercato attende ancora il remake del primo capitolo suggerito dalle indiscrezioni, questa versione remastered offre una via d’accesso immediata alla storia classica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tomb Raider: la trilogia torna su Switch 2 e smartphone

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