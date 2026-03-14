Tini Cansino a Uomini e Donne | chi sono i figli e che lavoro fanno!

Tini Cansino è tornata a Uomini e Donne, dove ha incontrato Maria De Filippi. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul suo passato e sulla famiglia. I suoi figli, nati dal matrimonio con Riki Cansino, sono stati menzionati durante la trasmissione. Oggi, i figli di Tini Cansino svolgono lavori diversi e si dedicano a varie attività.

Scopri come Tini Cansino è tornata protagonista a Uomini e Donne accanto a Maria De Filippi e cosa fanno oggi i suoi figli nati dal matrimonio con Riki Cansino. Volto elegante e presenza inconfondibile nello studio di Uomini e Donne, Tini Cansino ha conquistato una nuova generazione di telespettatori con commenti affilati e osservazioni mai banali. Al fianco di Maria De Filippi, l’ex showgirl si è ritagliata uno spazio preciso: quello della voce lucida, capace di leggere tra le righe delle storie di dame e cavalieri senza perdere grazia e ironia. Dal varietà al parterre: la nuova stagione di Tini Cansino. Il pubblico la ricorda per il suo passato nel mondo dello spettacolo, tra cinema e televisione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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