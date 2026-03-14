Nella seconda puntata di The Voice Generations, una famiglia al completo ha preso il palco durante le Blind Audition, mostrando grande sintonia e passione per la musica. I giudici non hanno riconosciuto uno dei membri, scatenando sui social reazioni di nostalgia tra gli spettatori. La performance ha fatto discutere gli utenti, che hanno commentato il momento senza riserve.

La seconda puntata di The Voice Generations ha regalato uno dei passaggi più sorprendenti delle Blind Audition: sul palco è arrivata una famiglia al completo, unita dalla musica e da una complicità evidente. A esibirsi sono stati Marco Venturini con la moglie Maddalena Malizia e i loro due figli, Manuel e Mia, in una performance che ha acceso subito la curiosità dei coach. Il quartetto ha puntato su un classico della musica italiana, “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri, portando energia e un’atmosfera leggera, sostenuta anche dall’entusiasmo dei più piccoli. Fin dalle prime note, in studio si è percepito un clima festoso: Arisa e Nek sono stati i primi a premere il pulsante e a voltarsi, attratti dall’intonazione e dall’affiatamento del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - The Voice Generations, la famiglia conquista il palco: i giudici non riconoscono lui, sui social esplode la nostalgia

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