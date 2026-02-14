Il ritorno di Adriano Celentano sui social | conquista subito il web con la sua solita ironia e l’effetto nostalgia

Adriano Celentano ha deciso di riaprire il suo profilo social, attirando subito l’attenzione con uno dei suoi commenti pungenti e ironici. La sua ripresa online ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno subito condiviso le sue battute e foto d’epoca. L’ex cantante ha pubblicato un breve video che mostra il suo sorriso, ricordando i tempi in cui dominava le classifiche. Questo ritorno ha acceso le discussioni sui social, dove molti si sono chiesti cosa lo abbia spinto a riaprire il suo account.

Adriano Celentano, icona della musica italiana, sorprende di nuovo i fan tornando sui social dopo anni di apparente silenzio. A 88 anni compiuti, il Molleggiato pubblica un video che mescola immagini live del suo storico evento Rock Economy del 2012 con clip attuali, terminando con la sua proverbiale ironia: “ Potrei anche peggiorare. ma non ve lo garantisco! ”. L’uscita ha scatenato entusiasmo e affetto tra i fan, che lo invitano a tornare in televisione o persino a Sanremo come ospite d’onore. Celentano, noto per brani iconici come Soli e Prisencolinensinainciusol, utilizza il video anche per ribadire il suo stile unico: mescolare ironia, provocazione e riflessione sociale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il ritorno di Adriano Celentano sui social: conquista subito il web con la sua solita ironia e l’effetto nostalgia Adriano Celentano sorprende i fan con un nuovo video sui social Adriano Celentano, 88 anni, ha pubblicato un nuovo video sui social, sorprendendo i fan con una performance inaspettata durante le prove di una canzone al suo studio di Milano. Cecilia Rodriguez in versione mamma conquista il web: il racconto della sua maternità piace sui social Cecilia Rodriguez ha condiviso sui social il suo viaggio nella maternità, raccontando le sfide e le emozioni di essere mamma. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il ritorno a Milano di...Adriano; A Milano c'è il ritorno di...Adriano; Adriano Celentano si mostra a sorpresa sui social e scrive un messaggio ai fan; Adriano Celentano torna sui social: Potrei anche peggiorare. Adriano Celentano torna sui social: Potrei anche peggiorare…. La foto a 87 anniA pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, il ritorno sui social di Adriano Celentano riaccende l’attenzione su uno degli artisti più iconici ... thesocialpost.it Adriano Celentano torna sui social: Potrei anche peggiorareDopo lunghi anni lontani dai riflettori, Adriano Celentano torna a mostrarsi. Lo fa con un messaggio su Instagram, dove minaccia: Potrei anche peggiorare! ... dilei.it I cantanti del Festival di #Sanremo con in testa Laura #Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al #Quirinale il celebre brano "Azzurro" scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio #Mattarella ha ri facebook