Terni Volley Academy i rossoverdi si giocano la salvezza | Daremo tutto e vedremo se sarà sufficiente

Domenica 15 marzo alle 18, la Terni Volley Academy affronta il match contro Galatone-Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi sono impegnati nella partita che può decidere il loro destino in classifica e si preparano a dare il massimo per cercare di ottenere i punti necessari per la salvezza. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione e si gioca sul filo del rasoio.

‘Una poltrona per due’ è il titolo del match Galatone-Conad Pala Terni Volley Academy in programma domenica 15 marzo (ore 18). La sfida infatti vale la salvezza diretta nel campionato di A3 senza alcun tipo di appello. La perdente infatti dovrà affrontare il post season per evitare la retrocessione con un avversario proveniente dal girone bianco settentrionale. Sfida delicatissima per i Dragons, reduci da quattro tie break persi consecutivamente. I salentini nelle ultime quattro gare hanno subito tre sconfitte (a zero) ed una al tie-break. Dalla parte opposta i rossoverdi sono riusciti ad agganciare il Galatone, proprio alla penultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Si comunica i ticket per la gara contro Terni Volley Academy dalle ore 16.30. facebook

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