Terni Laura Caparvi di Umbria Energy eletta ‘CEO dell’anno’ | Abbiamo trasformato il cambiamento in opportunità

A Terni, Laura Caparvi di Umbria Energy è stata nominata ‘CEO dell’anno’ durante la cerimonia di ‘Le Fonti Awards’, uno degli eventi internazionali più importanti nel settore economia e finanza. La premiazione ha riconosciuto l’impegno dell’azienda nel trasformare il cambiamento in opportunità. Questo riconoscimento si aggiunge a una serie di successi ottenuti dall’azienda nel corso dell’ultimo anno.

Un doppio quanto significativo riconoscimento conseguito da Umbria Energy. L’azienda infatti è stata protagonista de ‘Le Fonti Awards’ ossia uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'economia e alla finanza. L’amministratore delegato Laura Caparvi è stata eletta ‘CEO dell’anno’ mentre Umbria Energy ha ottenuto il premio di Eccellenza dell'Anno - Innovazione & Leadership. Secondo il Comitato Scientifico e le testate del gruppo Le Fonti, il riconoscimento premia la capacità dell’azienda di coniugare una struttura agile e altamente qualificata con una visione lungimirante, capace di rispondere con efficacia alle sfide della transizione energetica: “Per guidare una realtà che rappresenta un'eccellenza nel settore dell'energia elettrica e del gas. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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L’azienda ottiene il riconoscimento come eccellenza dell’anno per innovazione e leadership mentre Laura Caparvi viene nominata Ceo dell’anno #terni #umbria #Energia #Riconoscimento #milano#umbriaenergy facebook