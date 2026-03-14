Ternana progetto ‘Stadio-clinica’ | slittata la sentenza del Tar I possibili scenari

La sentenza sul progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana Calcio è stata rinviata dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. La decisione riguarda l’eventuale approvazione o diniego del progetto e potrebbe influenzare le prossime mosse della società calcistica. Al momento, non sono stati comunicati i tempi di una nuova udienza o le eventuali conseguenze immediate del rinvio.

Una sentenza che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro prossimo della Ternana Calcio. Il progetto ‘Stadio-clinica’ è entrato in una fase di stallo dettata dall’attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. Nella giornata di venerdì 13 marzo sono infatti scaduti i 45 giorni di calendario entro i quali era prevista la redazione del provvedimento, che tuttavia non è stato ancora reso pubblico sul portale della giustizia amministrativa. Cosa è accaduto? Semplicemente che il termine non è perentorio ed i giudici amministrativi potrebbero aver deciso di prendersi ulteriore tempo, anche alla luce della complessità della materia trattata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’: la quiete prima della ‘tempesta’. Gli scenari Altri aggiornamenti su Ternana progetto 'Stadio clinica'... Temi più discussi: Ternana calcio tra debiti, inchieste e attese per stadio-clinica: Rizzo dagli inquirenti; Stadio-clinica, Bandecchi ottimista: si attende il verdetto del Tar; Ternana. Bandecchi preoccupato: Dipendenti non pagati da oltre tre mesi?Pronto ad intervenire; Ternana, summit per le gare al Liberati. Atteso il Tar Umbria sul progetto stadio-clinica. Ternana calcio tra debiti, inchieste e attese per stadio-clinica: Rizzo dagli inquirentiAscoltata come persona informata sui fatti, la presidente della Ternana calcio Claudia Rizzo risulta sia stata ascoltata dagli inquirenti dopo il doppio esposto depositato sul tavolo del nuovo Procura ... umbria24.it Ternana, conto alla rovescia per la sentenza del Tar su stadio e clinica: in gioco anche il futuro del clubSta per scadere il termine dei 45 giorni entro cui il Tar dell’Umbria dovrebbe pronunciarsi sul progetto stadio-clinica. La decisione potrebbe incidere anche sulle strategie future della ... ternananews.it Vis Pesaro-Ternana 1-0: basta il gol di capitan Di Paola facebook "#TernanaGubbio" - Results on X | Live Posts & Updates x.com