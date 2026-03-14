Temporali raffiche di vento e mare molto mosso | emessa una nuova allerta meteo

Per sabato 14 marzo, dalla seconda metà della giornata, sono previste piogge intense e temporali sulla zona appenninica occidentale. Le raffiche di vento e il mare molto mosso accompagnano le precipitazioni, che potrebbero causare allagamenti, frane localizzate e un rapido innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. È stata emessa una nuova allerta meteo per queste condizioni.

Previsioni critiche dalla seconda parte della giornata. A Ravenna monitorati i livelli dei fiumi e il moto ondoso: scattano le restrizioni per il transito sulle dighe Per sabato 14 marzo, dalla seconda parte della giornata, sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sulla zona appenninica occidentale che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Non si escludono inoltre venti forti (50-61 kmh) dai quadranti meridionali, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, specie in prossimità dei rilievi e sulla costa con aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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