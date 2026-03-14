Telecronaca Udinese Juve | ecco chi commenta la sfida del Bluenergy Stadium su Sky e su Dazn

Stasera si gioca la partita tra Udinese e Juventus al Bluenergy Stadium, con la telecronaca trasmessa su Sky e Dazn. La sfida sarà commentata da due team di commentatori che seguiranno l'incontro da diverse postazioni. La partita è molto attesa dai tifosi e rappresenta uno degli eventi principali del weekend calcistico. La diretta sarà visibile su entrambe le piattaforme di streaming e televisive.

Telecronaca Udinese Juve: ecco chi commenta la sfida di questa sera in programma in terra friulana su Sky e su Dazn. La Juve scende in campo stasera alle 20:45 nella delicata trasferta contro l’Udinese. Per la formazione guidata da Luciano Spalletti, la vittoria è l’unico risultato possibile. I tre punti sono fondamentali per la corsa Champions, specialmente considerando lo scontro diretto tra Como e Roma previsto per domenica pomeriggio.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Gli abbonati potranno seguire l’incontro via satellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in 4K, con la telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e il commento di Aldo Serena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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