Senato il concerto di Natale con Baglioni e l’orchestra San Carlo
Il tradizionale appuntamento del concerto di Natale in Senato vede quest’anno prendere forma sui brani eseguiti dall’orchestra e dal coro del teatro San Carlo. Una scelta nata dal desiderio di dedicare la performance festiva a Napoli “perché proprio oggi ricorre l’anniversario dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli”, spiega difatti il presidente del Senato, Ignazio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: San Carlo, l'orchestra in concerto al Senato con Claudio Baglioni: «Un omaggio per i 2500 anni di Napoli»
Leggi anche: Senato, al concerto di Natale Claudio Baglioni con l’Orchestra e Coro del Teatro di Napoli
Claudio Baglioni in Senato per il Concerto di Natale: il tema dell'esibizione (top secret) e la rivincita del cantante; Il concerto di Natale in Senato, con Claudio Baglioni, su Rai1; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 21 al 27 dicembre; Domenica in Senato il concerto di Natale, presente Mattarella.
Concerto di Natale in Senato con Mattarella, Claudio Baglioni canta nell'Aula - il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo ... ansa.it
Claudio Baglioni ha cantato al concerto di Natale al Senato - (askanews) – “Volevo trovare le parole giuste per ringraziare, ma per dire grazie c’è solo grazie. askanews.it
Claudio Baglioni: concerto speciale al Senato - In queste ore, la notizia di Claudio Baglioni al centro dell’attenzione online, in cima ai trend sui motori di ricerca. abruzzonews24.com
Botto #BallandoConLeStellle !!!! E mentre io urto gli spigoli di casa cercando di farmi un caffè Milly è già pronta in Senato per condurre il Concerto di Natale. C’è solo una Regina x.com
In diretta su Rai1 alle ore 12.20 il tradizionale Concerto di Natale dall'aula del Senato, che quest’anno vede protagonisti l’Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo di Napoli. In questa occasione sarà eccezionalmente Ospite d'Onore il M° Claudio Baglioni, in u facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.