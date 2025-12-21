Senato il concerto di Natale con Baglioni e l’orchestra San Carlo

Il tradizionale appuntamento del concerto di Natale in Senato vede quest’anno prendere forma sui brani eseguiti dall’orchestra e dal coro del teatro San Carlo. Una scelta nata dal desiderio di dedicare la performance festiva a Napoli “perché proprio oggi ricorre l’anniversario dei 2500 anni dalla fondazione di Napoli”, spiega difatti il presidente del Senato, Ignazio . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Senato, il concerto di Natale con Baglioni e l’orchestra San Carlo

