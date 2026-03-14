La squadra chiamata Tabaccheria Briselli ha concluso la fase invernale del torneo Csen con 21 vittorie in altrettante partite giocate, stabilendo un record. Nessuna sconfitta, nessun pareggio, solo vittorie per la formazione che ha dominato il campionato. La serie perfetta si ferma qui, lasciando il segno in questa fase del torneo.

La squadra denominata Tabaccheria Briselli ha chiuso la fase invernale del torneo Csen con un record assoluto di 21 vittorie su altrettante partite giocate. Questo risultato, ottenuto sul campo sportivo Bonanni alla Chiappa a La Spezia, garantisce al mister Thomas Becci il premio per l’allenatore e la qualificazione dei suoi ragazzi alla fase nazionale prevista a Cesenatico. L’imperativo della vittoria totale si traduce in una prestazione che ha reso la formazione imbattuta durante tutto il periodo invernale, distinguendosi anche per aver realizzato il miglior attacco del campionato. Tale successo non è solo numerico ma rappresenta un traguardo concreto che apre le porte ai livelli superiori del calcio dilettantistico regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tabaccheria Briselli: 21 su 21, il record che apre

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