Sulla riforma della giustizia serve un voto consapevole tutti alle urne per dire sì

A Pianello si è svolto un incontro pubblico promosso dal Centrodestra piacentino, inserito in un ciclo di eventi dedicati alla campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. L’appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti politici che hanno discusso dell’importanza di recarsi alle urne consapevoli, invitando i cittadini a votare sì.

A Pianello l’incontro pubblico promosso dal Centrodestra piacentino nell’ambito del ciclo di appuntamenti dedicati alle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Sul palco del Teatro Comunale sono intervenuti il sindaco di Pianello Mauro Lodigiani, il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, la consigliera provinciale Paola Galvani, la senatrice Elena Murelli e il ministro Tommaso Foti. Ad aprire la serata è stato proprio il sindaco Mauro Lodigiani, che ha rivolto un saluto ai presenti insistendo in modo particolare sull’importanza della partecipazione democratica al voto del 22 e 23 marzo. «La prima responsabilità,... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Guardiamo , sottolinea il Presidente della @fleinaudi @avvbenedetto "Le ingiuste detenzioni e i loro oneri finanziari esorbitanti , specialmente in una regione ..."quando si lamentano maggiori costi da parte di chi si ostina a intralciare la riforma . @FratellidItalia x.com