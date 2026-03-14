Strada deteriorata allo svincolo Mandrioli | Fratelli d' Italia presenta una interrogazione provinciale

Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione riguardo al tratto della strada Sp 138 che collega la rotonda di Bagno di Romagna allo svincolo Mandrioli. La richiesta è motivata dalla condizione attuale della strada, che si trova in uno stato di forte deterioramento. La questione riguarda la necessità di interventi e di un intervento rapido prima delle festività pasquali.

“Mentre le festività pasquali si stanno avvicinando, è sempre più inaccettabile che il tratto della Sp 138 dalla rotonda di Bagno di Romagna allo svincolo Mandrioli versi ancora in condizioni di pesante deterioramento" “Mentre le festività pasquali si stanno avvicinando, è sempre più inaccettabile che il tratto della Sp 138 dalla rotonda di Bagno di Romagna allo svincolo Mandrioli versi ancora in condizioni di pesante deterioramento: per questo, come Fratelli d'Italia abbiamo depositato una interrogazione provinciale”. A parlare è il consigliere provinciale Valerio Bernabini (FdI), che approfondisce il discorso: “La presenza di buche... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Schianto allo svincolo della Variante, polizia municipale sul posto e strada chiusaSchianto nei pressi dello svincolo della Variante Anas di San Clemente, in direzione Maddaloni. Lavori sulla Strada degli scrittori, chiusure temporanee allo svincolo di Caltanissetta Sud: ecco come muoversiInterventi per la posa del tappeto di usura nell’ambito dell’ammodernamento dell’itinerario Agrigento–A19. Approfondimenti e contenuti su Strada deteriorata Discussioni sull' argomento Schianto allo svincolo della Variante, polizia municipale sul posto e strada chiusa; Settimo San Pietro, finanziato dalla Regione il progetto per la strada di Su Pardu. Settimo San Pietro, finanziato dalla Regione il progetto per la strada di Su ParduConcessi 500mila euro ... msn.com Incidente allo svincolo, bisarca esce di strada. Ci sono feritiAssisi, 4 agosto 2025 – Tre incidenti avvenuti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro nel primo pomeriggio di oggi, 4 agosto, nel territorio comunale di Assisi. Il primo scontro si è verificato ... lanazione.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informa che sono in corso interventi di ripristino e rimozione della segnaletica stradale deteriorata o riemersa nel tempo, come nel caso di via Moscazzano, dove la segnaletica precedentemente eliminata nel 2022 è tornata - facebook.com facebook