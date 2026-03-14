Spettacolo italiano in lutto addio all’attrice | Dolore immenso

Un’attrice italiana è deceduta, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e apprezzava. La notizia ha suscitato un forte dolore tra colleghi e amici, che ricorda il suo impegno nel promuovere l’uso della voce come strumento di espressione. La sua scomparsa ha creato un momento di raccoglimento nel mondo dello spettacolo, dove aveva dedicato molti anni alla formazione e alla crescita artistica.

C’è un silenzio particolare che scende quando se ne va qualcuno che, per tutta la vita, ha lavorato proprio con la voce: insegnandola, allenandola, rendendola strumento di verità. In queste ore a Lucca e nel suo mondo si parla sottovoce, con quel rispetto che si deve a chi ha lasciato un segno profondo. Il dolore è arrivato con poche righe, affidate all’annuncio dei familiari. E da lì, come succede sempre quando una figura è stata davvero centrale, sono riaffiorati ricordi, nomi, episodi: palcoscenici, aule, lezioni, debutti emozionati e quel modo severo e gentile di pretendere il massimo. La notizia che ha colpito la città: addio a Paola Della Porta Buccianti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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