Dopo la vittoria nel derby di domenica sera, firmata da Pervis Estupinan, il Milan di Massimiliano Allegri si trova a 7 punti di distanza dall’Inter di Cristian Chivu. Il team rossonero continua a credere nella possibilità di vincere lo scudetto, mentre il calendario delle prossime settimane potrebbe influenzare la corsa al titolo. La situazione rimane aperta, con entrambe le squadre pronte a sfidarsi nelle prossime gare.

Difficile, ma non impossibile. Il Milan di Massimiliano Allegri, secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, non intende gettare la spugna prima del tempo nella lotta Scudetto: con la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter, infatti, si è riaccesa una piccola speranza di rimonta e il Diavolo cercherà di cavalcarla. Certo, 7 punti in 10 giornate sono tanti, ma in casa rossonera ricominciano a crederci. E anche Allegri, che pubblicamente continua a ribadire come sia importante tenere lontane le squadre che stanno dietro per arrivare il prima possibile alla qualificazione in Champions League, è probabilmente il primo a credere come nel calcio può sempre succedere di tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scudetto ancora possibile per il Milan di Allegri? Il calendario e la speranza ‘contraccolpo’

Articoli correlati

Milan, secondo posto e Scudetto ancora possibile: ma Allegri deve risolvere questi due problemiQuesto, nonostante i difetti che stanno complicando il cammino del Milan in una stagione che, al di là di tutto, dopo l'ottavo posto della scorsa...

Il calendario di Inter e Milan: la lotta scudetto è ancora aperta?Dopo il derby la classifica recita Inter a 67 punti, Milan a 60, con 10 giornate ancora da disputare: la lotta scudetto è ancora aperta? Qui il...

Alessandro Florenzi e il Milan di Allegri | Sky Calcio Club

Una selezione di notizie su Scudetto ancora possibile per il Milan...

Temi più discussi: Come ha fatto Allegri a incartare Chivu. Che due come Modric e Rabiot non li ha...; Allegri: 'Vittoria da Champions, Inter favorita'; Milan, vinci il Derby e poi... La rimonta Scudetto è ancora possibile? I precedenti e il fattore Allegri; Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto.

Milan, scudetto e rimonte storiche: dalla fatal Verona al 5 maggio, Allegri può farcela? Dì la tuaDopo il successo nel derby i rossoneri ora sono a -7 dalla capolista Inter, la storia insegna che l'impresa è possibile: questi i casi più clamorosi degli ultimi 50 anni ... sport.virgilio.it

Milan, vinci il Derby e poi... La rimonta Scudetto è ancora possibile? I precedenti e il fattore AllegriQuali sono le reali chance per una rimonta all'Inter che appare molto complessa? I precedenti non sorridono ai rossoneri, ma ... msn.com

IL MILAN DI ALLEGRI DA RECORD NEL DERBY LE STATISTICHE CONFERMANO - facebook.com facebook

Due derby su due vinti dal #Milan di #Allegri in questa stagione. Campionato riaperto anche a -7 Apriamo il dibattito con @franvanni di @repubblica qui in studio a @Radio24_news e con Gimbo Tognazzi tifoso rossonero x.com