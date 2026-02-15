Il pericolo sotto i nostri piedi

Il canale di inchieste BolognaToday, attraverso il suo nuovo dossier, mette in luce il rischio presente sotto le nostre strade. Recenti analisi e mappe dettagliate mostrano come alcune zone della città siano più esposte a pericoli legati alle infrastrutture. Un esempio concreto si trova in via Roma, dove alcune crepe nel manto stradale destano preoccupazione tra i residenti.

Dossier, il canale di inchieste e approfondimenti di BolognaToday, torna con nuove analisi, mappe e storie per cercare di raccontare più nel dettaglio il nostro territorio. Dopo le simulazioni sui possibili effetti in caso di nuove alluvioni, siamo tornati ad affrontare il tema della fragilità del territorio. I comuni montani, ma non solo, sono teatro di frane che minacciano ogni giorno centinaia di persone. Con una parte dei cittadini che abita e lavora nelle zone classificate “a pericolosità molto elevata”, le principali strade che collegano città e montagna diventano vere e proprie cerniere di rischio quotidiano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

