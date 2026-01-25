È uno dei titolari del ristorante La Barcaccia l' uomo ferito con un coltellino

Nella serata di sabato, intorno alle ore 20, si è verificato un episodio nel ristorante

È accaduto tutto nel giro di pochi minuti intorno alle ore 20 di quella che sembrava una tranquilla sera del sabato. Ma nonostante si fosse nel pieno centro di Pescara la violenza si è scatenata e solo per fortuna non ci sono state conseguenze ben più gravi.L'episodio è avvenuto nel ristorante.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ferito con un coltellino uno dei titolari di un ristorante in pieno centro al culmine di una lite, scatta l'arrestoNella serata di sabato 24 gennaio, nel centro di Pescara, si è verificato un episodio di violenza durante una lite avvenuta all’esterno di un ristorante, con un titolare ferito con un coltellino.

Momenti di tensione davanti al ristorante “La Barcaccia” di piazza Primo Maggio, dove uno dei titolari, Massimiliano Di Cesare, è stato colpito all’addome con un coltellino, finendo poi in ospedale #Pescara #Cronaca - facebook.com facebook