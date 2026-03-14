Siamo ancora qua | Paolo Pilotto presenta la sua squadra che potrebbe allargarsi

Durante una conferenza stampa, Paolo Pilotto ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Monza, sottolineando con una citazione di Vasco Rossi che la sua squadra è ancora presente e pronta a confrontarsi. La presentazione si è svolta in un clima di determinazione, e Pilotto ha menzionato la possibilità di ampliare il gruppo di candidati.

Nella sede del Pd è stata ufficializzata la candidatura di Paolo Pilotto: è il sindaco in carica il candidato del centrosinistra per le elezioni del 2027. Ecco chi lo sostiene “Siamo ancora qua”. È proprio riprendendo una nota canzone di Vasco Rossi che si è aperta la conferenza stampa per annunciare la candidatura di Paolo Pilotto per le elezioni amministrative 2027 a Monza. Un annuncio arrivato con un anno e mezzo di anticipo (anche se la scelta del candidato era iniziata nell’estate del 2025) nella sede del Pd di via Arosio dove già si respira aria di campagna elettorale. La sala piena di assessori, consiglieri, militanti del Pd, dei partiti e delle liste che appoggiano la candidatura di Paolo Pilotto (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, LabMonza, MonzAttiva, Azione, Movimento Moccia per Monza). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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