Sì Riforma tappa nell' entroterra forlivese | cittadini e amministratori a confronto sulla giustizia

Ieri sera, presso l’ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano, si è tenuto un incontro pubblico promosso dal Comitato “Sì Riforma” di Forlì-Cesena, nel quale cittadini e amministratori si sono confrontati sulla riforma della giustizia. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti che hanno discusso in modo diretto e aperto sulle modifiche in corso. La serata si è svolta in un clima di confronto tra la comunità locale e le autorità presenti.

All'ex Colonia Fluviale di Rocca il punto sui contenuti della riforma. Presenti Baratella, Pestelli e Tassinari: "Momento prezioso per spiegare le ragioni del cambiamento" Si è svolto ieri sera, venerdì, presso l’ex Colonia Fluviale di Rocca San Casciano l’incontro pubblico promosso dal Comitato “Sì Riforma” di Forlì-Cesena dedicato al tema della riforma della giustizia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento con cittadini e amministratori del territorio su una delle riforme più rilevanti per il sistema Paese. All’incontro sono intervenuti l’avvocato Jonathan Baratella del Comitato Sì Riforma, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Pestelli e l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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