Shia LaBeouf è arrivato a Roma pochi giorni dopo essere stato arrestato a New Orleans durante il Mardi Gras. L’attore, conosciuto per ruoli in film come Transformers e per il progetto Honey Boy, si trova nella capitale italiana in un momento di attenzione mediatica legata al suo recente fermo. La sua presenza a Roma suscita interesse tra i fan e i media italiani.

Shia LaBeouf, noto per la saga dei Transformers e per progetti più autoriali come Honey Boy, è arrivato a Roma pochi giorni dopo il suo arresto a New Orleans durante il Mardi Gras. La trasferta, inizialmente respinta da un giudice della Louisiana, è stata poi autorizzata per permettergli di partecipare al battesimo del padre Jeff, celebrato nella capitale italiana. L’attore, coinvolto in una rissa in un bar e accusato di aggressione semplice, ha ottenuto così un permesso speciale per lasciare temporaneamente gli Stati Uniti, pur restando formalmente sotto cauzione e soggetto alle restrizioni del tribunale. L’episodio che ha portato all’arresto ha attirato grande attenzione mediatica, sia per le circostanze della rissa sia per le accuse di aver rivolto insulti omofobi durante l’alterco. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shia LaBeouf arriva a Roma dopo l’arresto: ecco perché il giudice ha cambiato idea

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