Shia LaBeouf | via libera per Roma dopo l’arresto a New

L’attore di 39 anni ha ricevuto il via libera dal tribunale per viaggiare a Roma tra il primo e l’8 marzo 2026, dopo essere stato arrestato a New York. La decisione riguarda un’autorizzazione giudiziaria che consente il viaggio in Italia, senza ulteriori restrizioni. La richiesta di permesso è stata accolta in seguito all’arresto avvenuto negli Stati Uniti.

Shia LaBeouf, attore di 39 anni, ha ottenuto l’autorizzazione giudiziaria per recarsi a Roma tra il primo e l’ottavo marzo 2026. L’approvazione arriva dopo un iniziale diniego del tribunale di New Orleans, che aveva respinto la richiesta dell’attore nel mese di febbraio. La decisione finale è stata presa dal giudice Peter Hamilton il 4 marzo, permettendo al celebre interprete di partecipare al battesimo del proprio padre in Italia. L’iter legale si è svolto mentre LaBeouf era sottoposto a misure restrittive a seguito di un arresto avvenuto durante il Mardi Gras a New Orleans. Il 17 febbraio, l’attore fu trattenuto dalla polizia francese del quartiere dopo essere stato allontanato da un locale per comportamento molesto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

