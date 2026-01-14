Inter-Lecce oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

L’Inter affronta oggi, 14 gennaio, il Lecce a San Siro nel recupero della 16ª giornata di Serie A. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in diretta.

Torna in campo oggi, 14 gennaio, l'Inter capolista, che riceve a San Siro il Lecce per il recupero della 16esima giornata di serie A. I nerazzurri avevano infatti saltato questa giornata perché impegnati a Riad con la Supercoppa. Gli uomini di Cristian Chivu puntano a vincere per consolidare il primato in classifica e riprendere il ritmo dopo lo stop casalingo imposto dal Napoli, che li ha costretti al pareggio nello scontro diretto. Recuperi serie A: le designazioni arbitrali. Sono state ufficializzate ieri le designazioni arbitrali dei recuperi della 16esima giornata di Serie A, in programma mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio.

