Serie A oggi Inter-Atalanta – La partita in diretta

Oggi a San Siro si disputa la partita tra Inter e Atalanta, due squadre che si affrontano nella ventinovesima giornata di Serie A. La sfida si tiene sabato 14 marzo e viene trasmessa in diretta, attirando l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio che seguono con interesse questa gara.

(Adnkronos) – Inter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: gli uomini di Chivu arrivano dalla sconfitta nel derby contro il Milan, i bergamaschi dal pesante ko nell'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. Calcio d'inizio alle 15. Dove vedere Inter-Atalanta? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn Nella prossima giornata di campionato l'Atalanta affronterà il Verona, domenica 22 marzo alle 15. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Serie A, oggi Atalanta-Roma – La partita in diretta Leggi anche: Serie A, oggi Atalanta-Torino – La partita in diretta [IN DIRETTA] Inter-Atalanta | Serie A 2025/26 | Partita in diretta oggi! Una selezione di notizie su Serie A oggi Inter Atalanta La partita... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming. Serie A, oggi Inter-Atalanta - La partita in direttaInter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: ... adnkronos.com Serie A: 8 partite Serie B: 3 partite Coppa Italia: 2 partiteSerie A 2025/2026, 29a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it #Inter- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook