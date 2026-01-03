Serie A oggi Atalanta-Roma – La partita in diretta

Oggi, sabato 3 gennaio, si disputa la partita tra Atalanta e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A. La sfida si svolge a Bergamo e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel prosieguo del campionato. Segui la diretta per aggiornamenti su questa gara.

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 3 gennaio, i giallorossi affrontano l'Atalanta a Bergamo nel big match della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini (grande ex della serata, dopo gli anni d'oro vissuti a Bergamo) arriva dal successo contro il Genoa nell'ultimo turno, mentre i nerazzurri hanno .

Atalanta-Roma diretta Serie A: segui live la sfida di oggi - Gasperini torna a Bergamo da avversario per la prima volta dopo 9 anni, Palladino non vuole far rimpiangere il maestro: dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale

Atalanta-Roma: formazioni ufficiali, dove vederla (in tv e streaming), orario e classifica Serie A. Dybala e Ferguson titolari - Dopo il romantico ritorno di De Rossi all'Olimpico, stasera ci sarà quello altrettanto emozionante di Gian Piero Gasperini a Bergamo.

LIVE ? Atalanta – Roma: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

