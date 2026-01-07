Atalanta-Bologna 2-0 | doppietta di Krstovic nerazzurri in scia Champions

L’Atalanta batte il Bologna 2-0 grazie a una doppietta di Krstovic, schierato in assenza di Scamacca. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano la loro posizione in classifica, raggiungendo 28 punti e continuando la corsa verso le zone di vertice. La squadra di Gasperini dimostra continuità e crescita, mantenendo un passo importante nel cammino verso la qualificazione alle competizioni europee.

A Bergamo decide l’attaccante montenegrino, schierato al posto dell’infortunato Scamacca. La squadra di Gasperini centra la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 28 punti. Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta, che supera 2-0 il Bologna al termine di una gara controllata e cinica, decisa dalla doppietta di Nikola Krstovic. I nerazzurri salgono così a 28 . 🔗 Leggi su Sportface.it

