Atalanta-Bologna 2-0 | doppietta di Krstovic nerazzurri in scia Champions
L’Atalanta batte il Bologna 2-0 grazie a una doppietta di Krstovic, schierato in assenza di Scamacca. Con questa vittoria, i nerazzurri consolidano la loro posizione in classifica, raggiungendo 28 punti e continuando la corsa verso le zone di vertice. La squadra di Gasperini dimostra continuità e crescita, mantenendo un passo importante nel cammino verso la qualificazione alle competizioni europee.
A Bergamo decide l’attaccante montenegrino, schierato al posto dell’infortunato Scamacca. La squadra di Gasperini centra la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 28 punti. Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta, che supera 2-0 il Bologna al termine di una gara controllata e cinica, decisa dalla doppietta di Nikola Krstovic. I nerazzurri salgono così a 28 . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Calcio, Bologna-Atalanta 0-2, doppietta di Krstovic
Leggi anche: Bologna Atalanta 0-2, decide una doppietta dello scatenato Krstovic. Dea di nuovo in corsa per l’Europa
Bologna-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Bologna-Atalanta: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Atalanta, a Bologna è scontro diretto: per Palladino missione continuità e obiettivo sorpasso; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A.
Bologna – Atalanta 0-2 cronaca e highlights: Krstovic eroe all’improvviso! – VIDEO - Atalanta cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it
Atalanta-Bologna 2-0: doppietta di Krstovic, nerazzurri in scia Champions - A Bergamo decide l’attaccante montenegrino, schierato al posto dell’infortunato Scamacca. sportface.it
Bologna-Atalanta 0-2, le pagelle: Krstovic è decisivo, Orsolini desaparecido. De Ketelaere e Zalewski fondamentali, Palladino super - Straordinaria la prova di Krstovic, da attaccante vero, autore di una doppietta ... eurosport.it
Inizia ora #BolognaAtalanta Forza nerazzurri! Bologna v Atalanta is now underway C'mon, boys! #GoAtalantaGo - facebook.com facebook
#Bologna vs. #Atalanta line-ups: Gianluca Scamacca is out injured, while Bologna go all-attack. #BolognaAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.