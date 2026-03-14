Le delocalizzazioni e l’uso dell’intelligenza artificiale stanno cambiando il modo di lavorare. Aziende italiane spostano la produzione all’estero per ridurre i costi di logistica e manodopera, che risultano più bassi rispetto al nostro paese. Queste scelte sono spesso presentate come strategie innovative, ma portano a reali cambiamenti nelle modalità di produzione e distribuzione.

Sembrava una genialata. Perché produrre in Italia per esportare all’estero? La logistica costa, e la manodopera, in “certi paesi”, costa meno che da noi. Produciamo direttamente lì: si risparmia. Seconda genialata: conviene trasferire “lì” anche le produzioni delle merci da vendere “qui”: niente scioperi e leggi che difendono l’ambiente. Un sogno per i produttori: libertà di sfruttare e di inquinare, da un’altra parte. Con le delocalizzazioni, chi lavorava qui perde il lavoro. Una parte dei lavoratori va in pensione, un’altra in cassa integrazione: gradualmente, si smantella la classe operaia. A spese dello stato, che paga pensioni e sussidi. La prima fase delle delocalizzazioni apre spazio per i lavori intellettuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sembravano genialate: così delocalizzazioni e Ai stanno trasformando il mondo del lavoro

Articoli correlati

AI e social: come i nuovi strumenti digitali stanno trasformando la pubblicità e l’interazione online**Un nuovo paradigma digitale: l’era dell’AI nei social** Nel cuore di una nuova rivoluzione tecnologica, il 2026 sta per diventare un anno cruciale...

Come le infrastrutture digitali integrate stanno trasformando la città e il businessTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.