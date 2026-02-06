AI e social | come i nuovi strumenti digitali stanno trasformando la pubblicità e l’interazione online

Da gennaio 2026, il mondo dei social media cambia radicalmente. Le aziende investono sempre di più in intelligenza artificiale per creare pubblicità più mirate e interagire meglio con gli utenti. La presenza di nuovi strumenti digitali sta modificando il modo in cui le persone comunicano online, rendendo tutto più immediato e personalizzato. Le piattaforme si preparano a un nuovo capitolo, mentre il pubblico si trova davanti a contenuti più coinvolgenti e adattati ai propri gusti.

**Un nuovo paradigma digitale: l’era dell’AI nei social** Nel cuore di una nuova rivoluzione tecnologica, il 2026 sta per diventare un anno cruciale per la cosiddetta “sovranità digitale”. E se da un lato il mondo dell’intelligenza artificiale sta trasformando ogni aspetto della nostra vita, dall’istruzione all’assistenza sanitaria, dall’e-commerce alla comunicazione, dall’altro l’interazione online sta cominciando a prendere una forma completamente nuova. Le nuove forme di social network, dove l’utente non è più protagonista, stanno emergendo come vere e proprie “mente collettive”, in cui l’interazione e l’informazione fluiscono senza l’impero dell’uomo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le infrastrutture digitali integrate stanno rivoluzionando il modo in cui le città e le imprese operano.

