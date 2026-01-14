Aumenta il numero dei detenuti in Abruzzo ma nel carcere San Donato sono 14 in meno

A dicembre 2025, il numero di detenuti nelle carceri italiane mostra un andamento inaspettato rispetto all'anno precedente. In Abruzzo si registra un aumento complessivo, mentre nel carcere di San Donato si evidenzia una diminuzione di 14 detenuti. Questo quadro riflette tendenze diverse tra le varie strutture, segnando un cambiamento rispetto ai dati degli ultimi mesi e offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche del sistema penitenziario.

Il dato riferito al numero di detenuti presenti negli istituti di pena d'Italia al 31 dicembre 2025 va in controtendenza rispetto a quello che ha riguardato il resto dell'anno appena passato. Come riporta LaPresse, sono complessivamente 63mila 499 i detenuti e gli internati presenti a fronte di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

