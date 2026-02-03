Ancona follia sull' ambulanza | 30enne prende a calci e pugni i sanitari che lo stanno soccorrendo

Questa mattina a Ancona, un uomo di 30 anni ha aggredito i sanitari mentre lo soccorrevano. Ha preso a calci e pugni gli operatori, che tentavano di aiutarlo. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti e polizia, che sono intervenuti per fermare l’aggressione. È un episodio che si ripete, come spesso succede in queste situazioni di emergenza.

ANCONA - Ancora sanitari vittime di violenza da parte delle persone soccorse, questa volta il caso è successo ad Ancona. L'allarme è scattato questa notte in piazza Pertini per un uomo, un 30enne anconetano, segnalato in forte stato di agitazione: sul posto è accorso un equipaggio della Croce Gialla oltre alla Polizia locale ed a un mezzo dell'esercito. Gli operatori sembravano aver tranquillizato l'uomo, ma una volta partita l'ambulanza è scoppiato il finimondo, con il 30enne che, come una furia, si è scagliato contro l'operatore sanitario, prendendo anche a calci e pugni l'interno del mezzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

