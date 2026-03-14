Sal Da Vinci Stasera che sera è in diretta o registrato il concerto di Canale 5 | quando è stato registrato ?

Da spettacoloitaliano.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il concerto di Sal Da Vinci intitolato “Stasera…che sera!”. L’evento si svolge dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli e sarà trasmesso in diretta o registrato, ma al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulla modalità di messa in onda.

Sal Da Vinci Stasera che sera è in diretta o registrato il concerto di Canale 5?. Sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il concerto “Sal Da Vinci – Stasera.che sera!”, il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. Insieme a Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tra hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono tanti amici e ospiti d’eccezione: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e altre sorprese. Ma Stasera che sera è in diretta o registrato? Quando è stato registrato Stasera che sera di Sal Da Vinci?. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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