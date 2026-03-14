Sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il concerto di Sal Da Vinci intitolato “Stasera…che sera!”. L’evento si svolge dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli e sarà trasmesso in diretta o registrato, ma al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulla modalità di messa in onda.

Sal Da Vinci Stasera che sera è in diretta o registrato il concerto di Canale 5?. Sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il concerto “Sal Da Vinci – Stasera.che sera!”, il grande concerto evento di Sal Da Vinci, dal palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. Insieme a Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, tra hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono tanti amici e ospiti d’eccezione: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e altre sorprese. Ma Stasera che sera è in diretta o registrato? Quando è stato registrato Stasera che sera di Sal Da Vinci?. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Sal Da Vinci Stasera che sera è in diretta o registrato il concerto di Canale 5: quando è stato registrato ?

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