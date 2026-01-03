Pavarotti l’uomo che emozionò il mondo è in diretta o registrato | quando è stato registrato il concerto la scaletta degli ospiti su Canale 5

Pavarotti l’uomo che emozionò il mondo è in diretta o registrato su Canale 5? La scaletta degli ospiti. “Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo”, il grande concerto dedicato a Luciano Pavarotti. Un concerto celebrativo organizzato all’Arena di Verona per omaggiare Luciano Pavarotti, una delle voci più amate e riconosciute al mondo. L’evento viene trasmesso su Canale 5 e riunisce artisti italiani e internazionali che hanno collaborato o sono stati ispirati dal Maestro. Tra gli ospiti ci saranno Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Carreras, Il Volo, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Mahmood, Umberto Tozzi e Vittorio Grigolo. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

Luciano Pavarotti: il gigante buono della lirica Ci sono artisti che non hanno solo una voce: hanno un'aura. Pavarotti era uno di quelli. Non serviva essere appassionati d'opera per emozionarsi quando iniziava a cantare. Bastava ascoltarlo. E poi, dietr