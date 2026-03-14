Rovesci di pioggia e vento | oggi allerta meteo Le raccomandazioni

Oggi, a partire dalle 12, la regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla a causa di rovesci di pioggia e venti intensi. Sono previsti acquazzoni su Milano nel pomeriggio e il centro di monitoraggio dei rischi naturali ha segnalato un rischio idraulico e idrogeologico. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni del caso.

Sono attesi rovesci di pioggia su Milano a partire dal pomeriggio. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha infatti diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle 12 di oggi, sabato. 3bmeteo spiega che sono previsti 22 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1714 m. Il comune raccomanda di fare “particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi”. Si ricorda inoltre, “di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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