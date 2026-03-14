Ronco il vice sindaco Bongiorno risponde alle critiche | Siamo al lavoro per riqualificare il quartiere

Il vice sindaco di Ronco ha risposto alle critiche di un residente riguardo alla gestione del quartiere, affermando che il Comune sta lavorando per riqualificare l’area. La replica arriva dopo che il residente aveva segnalato una presunta mancanza di interventi da parte delle istituzioni nel quartiere Ronco. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali su questa vicenda.

La replica alle lamentele su piazza Berlinguer e traffico: "Area rinnovata e passi avanti per il Ronco Lido. Presto un incontro con il quartere" Non si è fatta attendere la replica di Palazzo Comunale alle lamentele sollevate da un residente del quartiere Ronco in merito a una presunta "assenza" delle istituzioni. A rispondere alle critiche sulla cura di Piazza Berlinguer e sulla gestione del traffico è il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, che respinge l'accusa di immobilismo rivendicando gli interventi già realizzati e gli investimenti in corso, a partire dal rilancio dell'area Ronco Lido. “Ho letto i rilievi del signor Roberto Casadei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Busto Arsizio in festa: il sindaco consegna le chiavi e risponde con ironia alle critiche.