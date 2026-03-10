Elon Musk si conferma al primo posto nella classifica di Forbes dei miliardari mondiali, con una fortuna stimata di 839 miliardi di dollari. La lista include altre personalità di spicco nel settore della tecnologia e degli affari, ma Musk mantiene la leadership. La classifica viene aggiornata regolarmente ed evidenzia le variazioni nelle ricchezze delle persone più facoltose a livello globale.

Elon Musk consolida il primo posto nella classifica di Forbes dei più ricchi al mondo, con una fortuna stimata di 839 miliardi di dollari. Dietro a Mr Tesla sul podio ci sono Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237), cofondatori di Google. Al 22esimo posto un italiano: Giancarlo Devasini, creatore della criptovaluta Tether, con quasi 90 miliardi. L’elenco dei miliardari cresce ancora come numero: nel 2025 erano 3.028 e adesso sono passati a 3.428, per un patrimonio complessivo da record di 20.100 miliardi di dollari, 4 mila in più rispetto all’anno scorso. La lista di Forbes resta dominata dagli Stati Uniti, con 989 super-ricchi di cui 15 dei primi 20. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La classifica di Forbes dei più ricchi al mondo: Musk sempre in testa

