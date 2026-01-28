La Polizia Locale di Porcari ha deciso di aumentare i turni serali e notturni. L’obiettivo è rafforzare i controlli e assicurare che gli spazi pubblici siano più sicuri, specialmente durante gli eventi estivi. Da ora in poi, gli agenti saranno in strada anche di sera e nei fine settimana per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Turni serali o notturni e festivi in più, per il potenziamento dell’attività di controllo da parte della Polizia Locale, finalizzato a garantire ai cittadini la libera fruibilità degli spazi pubblici e la sicurezza a 360 gradi. Accadrà a Porcari, fino al termine del mese di ottobre 2026 a seconda di specifiche esigenze. Soprattutto in concomitanza con gli eventi di aggregazione che saranno organizzati. In particolare il Comando di Polizia Locale avrà come obiettivo, quello di potenziare i servizi finalizzati alla sicurezza urbana nell’accezione ampia del termine e quelli rivolti all’attività di controllo e prevenzionerepressione delle violazioni al codice della strada ma non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porcari investe nella sicurezza. La Polizia Locale farà più turni serali. Anche per garantire gli eventi estivi

Il bilancio della polizia locale evidenzia oltre 5.

